Przepisy na wegański obiad, kolację i śniadanie 4.12.2021. Pomysły na proste dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/DronG

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 4.12.2021: "G R U D Z I E Ń Z O B O W I Ą Z U J E ☃️Dobra, to jakie 🥟 lubisz najbardziej? My nigdy nie lubiliśmy pierogów z mięsem, ale tylko dlatego, że to w pierogach było takie dziwne, suche i bez wyrazu. Teraz robimy pierogi z Nielonym i dzięki temu temat tych z mięsem się dla nas odczarował!😍 Wychodzą pysznie soczyste. Ale poza takimi niemięsnymi, pierogami, to jesteśmy team #kapustazgrzybami 🥬No to jak myślisz, jaki kolejny przepis się kolejny na naszej stronie?😎#nielone. "