Przepisy na wegański obiad, kolację i śniadanie 29.11.2021. Pomysły na proste dania

Dieta wegańska w całości wyklucza jedzenie nie tylko mięsa, ale wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego. Wynika to z tego, że praktycznie zawsze, gdy mamy do czynienia z hodowlą, zwierzęta doświadczają mniejszego lub większego cierpienia. Aby się do tego nie przyczyniać, wegańska dieta eliminuje część produktów.

Najlepsze wege przepisy w jednym miejscu? To możliwe. Nie musisz już śledzić wszystkich profili na Instagramie. Zrobiliśmy to za ciebie i przedstawiamy najciekawsze przepisy na wegańskie obiady, kolacje czy śniadania. Wypróbuj je i daj znać w komentarzu, które najbardziej ci smakowały.

Proste przepisy na wegańskie dania

Marta Co wyróżnia kutię? To jedyne tradycyjne słodkie danie, które znajdziemy na wigilijnym stole. Przygotowujemy ją na bazie gotowanej pszenicy z dodatkiem maku, bakalii i miodu. Czy wiecie, że każdy ze składników kutii wiąże się z określoną symboliką zdrowia, przychylności niebios czy też pomyślności finansowej?

Trochę przedłużyła się ta moja przerwa, ale wracam do Was, Dziki i Sarenki! Co prawda będzie od teraz ciut inaczej, ale o tym więcej w kolejnym wpisie. Dzisiaj jeszcze standardowo - jak to w poniedziałki bywa- wlatuje przepis. Mam dla Was propozycje na słodko, która zaspokoi głód nawet największego łasucha. Dodatkowo - świetny smak, dużo białka, no i banalne przygotowanie.

Łapcie przepis na...

👉Kokosowe naleśniki a’la Rafaello

Makro (w porcji): ~503kcal B:58.1g T:15.1g W:38.6g