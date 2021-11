Przepisy na wegański obiad, kolację i śniadanie 27.11.2021. Pomysły na proste dania

Najlepsze wege przepisy w jednym miejscu? To możliwe. Nie musisz już śledzić wszystkich profili na Instagramie. Zrobiliśmy to za ciebie i przedstawiamy najciekawsze przepisy na wegańskie obiady, kolacje czy śniadania. Wypróbuj je i daj znać w komentarzu, które najbardziej ci smakowały.

Co jedzą weganie, a czego nie?

Dieta wegańska w całości wyklucza jedzenie nie tylko mięsa, ale wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego. Wynika to z tego, że praktycznie zawsze, gdy mamy do czynienia z hodowlą, zwierzęta doświadczają mniejszego lub większego cierpienia. Aby się do tego nie przyczyniać, wegańska dieta eliminuje część produktów.