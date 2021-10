Przepisy na wegański obiad, kolację i śniadanie 26.10.2021. Pomysły na proste dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 26.10.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "Przepis od @_vegabi_ 💚𝙲𝚢𝚗𝚊𝚖𝚘𝚗𝚘𝚠𝚢 𝚓𝚊𝚐𝚒𝚎𝚕𝚗𝚒𝚔 𝚣 𝚍𝚣̇𝚎𝚖𝚎𝚖 𝚜́𝚕𝚒𝚠𝚔𝚘𝚠𝚢𝚖 𝚒 𝚘𝚛𝚣𝚎𝚌𝚑𝚊𝚖𝚒 𝚠𝚕𝚘𝚜𝚔𝚒𝚖𝚒 🍰Mocno cynamonowa masa słodzona syropem klonowym z intensywnym dżemem z karmelizowanych śliwek posypane pokruszonymi orzechami włoskimi ❤️📝PRZEPIS📝~ 𝕄𝕒𝕤𝕒~🍪kilka herbatników lub dowolnych ciasteczek 🍰150g suchej kaszy jaglanej 🍰300ml wody 🍰300ml napoju owsianego 🍰4 łyżki syropu klonowego 🍰dużo cynamonu (ja dałam 1,5 łyżeczki, ale można ilość dopasować pod siebie próbując masy)☟︎Kaszę przepłucz wrzątkiem i umieść w garnku wraz z wodą i napojem owsianym. Gotuj 20 minut na małym ogniu pod przykryciem. Dodaj pozostałe składniki i dokładnie zblenduj. Na spodzie foremki wyłożonej papierem do pieczenia wyłóż ciasteczka i przełóż na nie zblendowaną masę. Włóż do lodówki na kilka godzin. ~𝕤́𝕝𝕚𝕨𝕜𝕚~💜ok.400g śliwek 💜3 łyżki syropu klonowego 💜łyżeczka skrobii ziemniaczanej + 15g wody 💜garść posiekanych orzechów włoskich ☟︎ Śliwki pozbaw pestek i pokroj na mniejsze kawałki. Wrzuć do garnka lub na patelnie i zalej syropem. Smaż aż będę się rozwalać. Wymieszaj skrobię z wodą i dodaj do owoców. Chwile gotuj, aby lekko zgęstniały. Przełóż na zastygniętą masę jaglaną i mocno posyp orzechami. Wstaw do lodówki, aby się schodziło. Jeśli spodobał Ci się przepis ZAPISZ na później i daj FOLLOW, by nie przegapić nowych przepisów 😉⠀Zachęcamy też wejście na profit autora przepisu ❤️⠀Oznacz znajomego, który koniecznie musi zobaczyc ten przepis 💪_____________⠀#dietetycznie. "