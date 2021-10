Przepisy na wegański obiad, kolację i śniadanie 24.10.2021. Pomysły na proste dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Sarsmis

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 24.10.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "MUSZLE A’LA MEXICO 🎬😍🌱 ❗ Przepis ❗👇Mam duży sentyment do tego makaronu w formie dużych muszle…. Wiem, więcej pracy przy faszerowanie tych muszelek, ale każdy sos z nim lepiej smakuje! Cóż poradzić 🤣 Składniki:- 1 kostka tofu 180g- 1 puszka fasoli czerwonej - 1/2 papryki czerwonej- 1 cebula - 2 ząbki czosnku- 500g passaty pomidorowej - 160g makaronu muszle (conchiglioni)- 1 papryczka chili ( lub więcej czy mniej, jak lubicie 😎)- 1 łyżeczka papryki wędzonej - 1/2 łyżeczki kuminu- 1 łyżka świeżego oregano lub 1 łyżeczka suszonego - sól/pieprz - do posypania pietruszka lub kolendra 👉🏻 Pokrój drobno cebulę, czosnek i paprykę oraz chili. Tofu porwij na mniejsze kawałki.👉🏻 Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu (lekko aldente) 👉🏻 Na patelni podsmaż cebulę, czosnek i chili.Następnie dodaj tofu. 👉🏻 Gdy tofu się podsmaży dodaj wszystkie przyprawy i podsmaż przez pół minuty. 👉🏻 Dodaj paprykę, fasolę i trochę ponad połowę passaty (resztę wykorzystamy do naczynia żaroodpornego). 👉🏻 Po około 10 minutach mamy gotowy farsz!😎👉🏻 Na sam dół naczynia żaroodpornego wlej połowę pozostałej passaty (resztą polejemy muszle). Każdą muszelkę wypełnij farszem i przełóż do naczynia na passatę. Gdy wszystkie muszle są nafaszerowane, polej je resztą passaty.👉🏻 Piec w piekarniku nagrzanym na 180 stopni przez około 15 minut. W wersji premium można posypać serem podczas zapiekania 🤣 Na koniec posyp pietruszką/ kolendrą i zajadaj!😋....... #wegedopudelka #wegelunch #makaronmuszle #zapiekanymakaron #wegemakaron #makaronztofu #wegebabka #wege #przepis #vegefood #roslinniejemy #wegetarianizm #zdroweprzepisy #bezmiesa #jemzdrowo . "