Przepisy na wegański obiad, kolację i śniadanie 23.10.2021. Pomysły na proste dania

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/jenifoto

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 23.10.2021: "W panierce (wiadomo, chrupiącą panierkę kocha KAŻDE dziecko), miękki w środku, zawsze pyszny, a tylko mama wie, ile w środku zdołała ukryć warzyw ;)Klops. Najlepszy przyjaciel niejednego rodzica.Bo czy mięsny czy wege, zawsze przemycić w nim można pół lodówki warzyw (znacie skądś ten motyw szmuglera witamin?) :)Żeby młody konsument miał jak najmniej podejrzeń co do zdrowego składu obiadu, warto zadbać i mityczne #umami i porządnie doprawić jarzyny niezastąpionym sosem sojowym. Odrobina naturalnie warzonego sosu sojowego #Kikkoman robi różnicę- przekonajcie się koniecznie!Bo dobry klops uratuje rodzinny obiad, zadowoli dzieci, a rodzicowi zdejmie (przynajmniej) jeden problem z barków. Wiwat Pulpet! 🎉 😅A w jesiennej odsłonie proponuję przygotować obłędne klopsy z dyni i kalafiora:kalafior - 1/2 małej główkadynia hokkaido- 1/2 sztpor - ok. 5 cm kawałek białej częściczosnek - 1 ząbeknaturalnie warzony sos sojowy Kikkoman - ok. 1 łyżkabułka tarta - ok. 1/2 szklanki (4 łyżki do masy + do obtoczenia kotletów)jajko - 2 sztgałka muszkatołowa - 1/8 łyżeczkisól, pieprz - do smakuolej - 1 łyżka + do smażenia🎃Kalafior podziel na różyczki, dynię pokrój w kostkę i ugotuj w małej ilości wody, pod przykryciem, do miękkości. 🎃Na patelni rozgrzej łyżkę oleju, włóż posiekany por i przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku,smaż do miękkości minutę.🎃Dodaj ugotowane warzywa, dopraw naturalnie warzony sos sojowy Kikkoman . 🎃Smaż, aż miejscami lekko zbrązowieją. Ostudź.🎃Połącz z połową bułki tartej i jajkami. Całość zblenduj na dość gładką (ale nie idealnie jedwabistą) masę.🎃Dopraw do smaku gałką muszkatołową, solą i pieprzem. Odstaw na kwadrans.🎃Z masy uformuj kotlety, obtocz je w bułce tartej, a następnie smaż na złoto z obu stron na rozgrzanym oleju.•...#kikkomaniak. "