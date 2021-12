Przepisy na wegański obiad, kolację i śniadanie 2.12.2021. Pomysły na proste dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Sarsmis

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 2.12.2021: "SAŁATKA Z TORTELLINI 💚💛❤️ Idealna również dla osób wege 🌱 Pyszny mix z użyciem kilku składników❣️Możecie wierzyć lub nie, ale cały czas, gdy pokażę tą sałatkę na stories dostaję pytania o przepis 😍 No przecież to najlepsza sałatka na świecie, każdy musi ją poznać! ➡️Makaron faszerowany prosciutto/szpinakiem 🥬(zawsze mam paczkę tortellini w zapasie, chociaż my dzisiaj kombinujemy z makaronem ryżowym!) 🤩, suszone pomidory 🍅 odsączone z zalewy, duuuuża ilość rukoli 🌿, prażony słonecznik i pestki dyni + super prosty dressing składający się z: oleju z suszonych pomidorów, soli i pieprzu 🖤Możecie jeszcze dorzucić szynkę parmeńską lub ser feta/kozi 🤤 Ale ta podstawowa wersja też jest przepyszna i u nas często właśnie taka bez dodatków, żeby wszystkim odpowiadała ❤️⏩Wszystkie składniki układamy na talerzu i zajadamy się ze smakiem 😍😍😍Sycąca, prosta i z fajnym charakterkiem ❤️ Smacznego 🙌😘_________________________________#fitobiad. "