Przepisy na wegański obiad, kolację i śniadanie 19.10.2021. Pomysły na proste dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/YelenaYemchuk

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 19.10.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Dziś mam dla Was pyszny i prosty makaron z kurczakiem 😍Wraca do sprzedaży zestaw przepisów obiadowych, śniadaniowych, na kolację i sałatek. Spis treści w bio 😎1. Ebook Obiady tom 2Proste i szybkie dania obiadowe. Przepisy są proste szybkie i z niedrogich składników. Poradzisz sobie nawet jeśli słabo gotujesz (zawiera 30 przepisów, 30 zdjęć potraw)2. Ebook Kolacje/śniadania tom 2Dania idealne zarówno na kolację lub śniadanie (zawiera 30 przepisów, 30 zdjęć potraw)3. Ebook sałatkiProste i róznorodne przepisy na sałatki. Super zarówno na imprezę jak i jako zdrowa przekąska (zawiera 30 przepisów i 30 zdjęc potraw)4. Gratis słodkie śniadania!Składniki:- Makaron 50g- Cebula 20g- Pierś z kurczaka 100g- Czosnek 5g- Oliwa 10g- Szpinak 50g- Jogurt naturalny 100g- Bazylia, mielona papryka, sól, pieprzWykonanie:- Cebulę kroimy drobno- Kurczaka kroimy w paski- Czosnek zgniatamy- Na patelnię wlewamy oliwę- Wsypujemy cebulę i kurczaka, smażymy 2 minuty- Dodajemy czosnek i smażymy kolejne 2 minuty- Dodajemy przyprawy, wlewamy około 500 ml wody- Wsypujemy makaron- Dusimy na małym ogniu około 10 minut (aż makaron będzie miękki i woda się wygotujemy). Pilnujcie żeby makaron się nie przypalił, w razie potrzeby można dolać więcej wody- Gdy makaron jest gotowy zdejmujemy patelnię z ognia. Wlewamy jogurt (wcześniej wyjęty z lodówki żeby był w temperaturze pokojowe, wtedy się nie zwarzy), wsypujemy szpinak. Mieszamy, przykrywamy i odstawiamy jeszcze na 3 minuty. Jogurt i szpinak powoli nabiorą temperatury od daniaGotowe!Kaloryczność:- 449 kcal- 35g białko- 48g węglowodany- 13g tłuszcze#makaron. "