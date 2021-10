Przepisy na wegański obiad, kolację i śniadanie 12.10.2021. Pomysły na proste dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/sveta_zarzamora

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 12.10.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Dzisiaj tradycyjny obiad, ale w nietuzinkowym wydaniu. Uwielbiam klasycznego mielonego, ale jeśli masz ochotę na trochę odmiany to przychodzę z przepisem na kotlety jajeczne😁Kotlety jajeczne z pieczarkamiSkładniki (8 sztuk): 5 jajek (L), 200g brązowych pieczarek, łyżka masła, sól, pieprz, duża szczypta gałki muszkatołowej, łyżka szczypiorku, łyżka pietruszki, łyżka suszonej cebuli, 4 łyżki bułki tartej (2 do kotletów, 2 do obtoczenia), olej roślinny do smażenia.✔️4 jajka ugotuj na twardo. Wystudź, zetrzyj na tarce o grubych oczkach.✔️Pieczarki dokładnie umyj, zetrzyj na tarce, podsmaż na maśle z dużą szczyptą soli, aż odparuje z nich cała woda. Wystudź.✔️Połącz jajka i usmażone pieczarki. Dodaj surowe jajko, 2 łyżki bułki tartej i przyprawy. Dokładnie wymieszaj.✔️Z masy uformuj kotleciki, obtocz je w bułce tartej i usmaż na złoto na niewielkiej ilości oleju. ✔️Odsącz nadmiar tłuszczu ręcznikiem papierowym.✔️Kotleciki podałam dość tradycyjnie - z tłuczonymi ziemniakami z koperkiem i surówką z kapusty kiszonej.Smacznego😉#kotlet. "