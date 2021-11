Przemyt i handel narkotykami. 14 osób zatrzymanych, wśród nich trzech policjantów

Na polecenie prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymali 14 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem i wprowadzaniem do obrotu substancji psychotropowej 3CMC. Wśród zatrzymanych jest trzech policjantów. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratora 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania osób podejrzanych, funkcjonariusze Policji ujawnili i zabezpieczyli substancję 3CMC w ilości ok. 1 kilograma.