Przemysław Czarnek zapowiada zmiany w egzaminach ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. "Obejmą mniejszy niż zazwyczaj zakres materiału

Internauci pytają: Po co ten cyrk? Zabierzecie nam kolejne święta? Premier Morawiecki odpowiada

Czy sylwestra odwołacie za pięć dwunasta, czy dacie trochę czasu? Co z Bożym Narodzeniem? Po co nosimy maseczki, skoro zakażeń dalej przybywa? Kiedy dzieci wrócą do szkół? To tylko niektóre z pytań internautów, na jakie w środę wieczorem odpowiadali na żywo premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Zobaczy wybrane odpowiedzi.