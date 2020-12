Przemysław Czarnek o zwolennikach „ideologii gender”: marksizm w czystej postaci, ale tutaj walka klas została zastąpiona walką płci

Minister edukacji i nauki był gościem programu „Jedziemy”, gdzie pytany był między innymi o gender studies, czyli badania które zajmują się kwestią płci w kontekście społecznym i kulturowym.

- Rozważania np. na temat cispłciowości nie mają nic wspólnego z nauką, to głupota w czystej postaci. Nie można nazwać hołdowania głupocie jakąkolwiek nauką. Nauka to poszukiwanie prawdy, a prawda to jest dobro – mówił podczas programu Czarnek.