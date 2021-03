Przemysław Czarnek o nauce stacjonarnej: Kwiecień jest realny, jeśli chodzi o powrót do szkół części uczniów

Nowy lockdown, nowe memy. Trzecia fala koronawirusa omija tylko kościoły

Lockdown 3.0? Jak to, to poprzedni kiedy się skończył? - pytają internauci w MEMACH, podsumowujących nowe decyzje rządu ogłoszone w środę przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Wątpliwości budzi też data końca lockdownu wyznaczona na 9 kwietnia. Czy to efekt prognoz wirusologów, czy też przez przypadek ma coś wspólnego z zaplanowanymi dzień później obchodami rocznicy katastrofy smoleńskiej? Zobaczcie najlepsze memy o kolejnych obostrzeniach.