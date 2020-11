Przemysław Czarnek: 300 mln zł dla nauczycieli na naukę zdalną

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przypomniał na briefingu prasowym, że, „wszystkie klasy szkół podstawowych i ponadpodstawowych już dziś są w trybie nauczania zdalnego”. - To generuje koszty związane z ulepszeniem tego nauczania, tak aby było ono jak najbardziej efektywne – mówił.

Dodał, że rząd Mateusza Morawieckiego wyasygnował na ten cel, tylko w zakresie wsparcia informatycznego, już ok. 0,5 mld zł. - Dokładamy do tego kolejne 300 mln zł. Te pieniądze trafią bezpośrednio do nauczycieli, którzy ponoszą koszty związane z doposażeniem w sprzęt informatyczny, akcesoria informatyczne, niezbędne do zwiększenia efektywności nauczania zdalnego – zapowiedział szef resortu edukacji.

Czarnek wyjasnił, że rządowym wsparciem objęci zostaną nauczyciele wszystkich klas – od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. - Wszyscy ci nauczyciele będą mogli zakupić niezbędne akcesoria informatyczne, wymienione w rozporządzeniu, które niebawem się ukaże. Są to akcesoria szeroko pojęte, począwszy od kamerek, mikrofonów, słuchawek, statywów, klawiatur, myszek, po oprogramowanie niezbędne do nauczania zdalnego oraz szybszy internet jeśli taki jest niezbędny – wymieniał minister.