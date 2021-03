Przemysł Spotkań i Wydarzeń w tragicznej sytuacji. "Firmy musiały dokonać redukcji personelu na poziomie 63 proc."

W tym typowo usługowym sektorze 72 proc. to mikro-firmy, 27 proc. - małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 1 proc. - duże firmy. Przeważającą część ankietowanych stanowiły jednoosobowe działalności gospodarcze. Jak napisano, od 3 dekad można było obserwować wyraźny i stabilny rozwój tego przemysłu. Niestety to, co się wydarzyło w 2020 r., można śmiało nazwać katastrofą o sile tsunami. W marcu 2020 r. przemysł spotkań i wydarzeń zatrzymał się, a spora jego część trwa w stanie zamrożenia już trzynasty miesiąc z rzędu.

Z badań wynika, że wszystkie ankietowane podmioty odnotowały w związku z pandemią COVID-19 spadek przychodów w okresie marzec 2020 – luty 2021 (w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej). Średni spadek liczby projektów zrealizowanych w roku 2020 w stosunku do roku 2019 to 82 proc., a średni spadek rocznych przychodów to aż 73 proc.