Przemycali narkotyki i kradli luksusowe auta. Są zarzuty dla 25 osób

Prokurator zabezpieczył ponad milion złotych

Z ustaleń dokonanych w toku śledztwa wynika, że grupa działała na terenie województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz na terenie Niemiec. Narkotyki przemycano do Polski z Holandii następnie środki odurzające były rozprowadzane na terenie działalności grupy. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa łącznie przemyciła do Polski co najmniej 118 kilogramów amfetaminy. Podejrzani wprowadzili do obrotu co najmniej 330 kilogramów narkotyków oraz 1000 sztuk tabletek ekstazy. W toku postępowania zabezpieczono 12 kilogramów amfetaminy oraz 8 kilogramów marihuany. Oskarżeni uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.

Na mieniu podejrzanych prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych o łącznej wartości ponad miliona złotych.