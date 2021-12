Przemycał migrantów z Białorusi. Prokuratura zdradza szczegóły sprawy

Informację tę potwierdziła w rozmowie z portalem tvp.info rzeczniczka tej prokuratury Aleksandra Skrzyniarz. Śledczy informują też o mechanizmie przestępstwa.

Akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Ukrainy Arturowi S. został skierowany do Sądu Rejonowego w Pruszkowie we wtorek 30 listopada. Prokuratura oskarża go o zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy czterem obywatelom Syrii.

Według ustaleń śledczych, mężczyzna wysyłał migrantom dane dotyczące swojej lokalizacji, by następnie spotkać się z nimi przy granicy polsko-białoruskiej i podjąć próbę przewiezienia do Niemiec.

Został wobec niego zastosowany areszt tymczasowy. Za czyn, którego się dopuścił, grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Rzeczniczka stołecznej prokuratury przekazała portalowi tvp.info, że aktem oskarżenia objęci zostali również czterej obywatele Syrii. Zarzuca się im "przekroczenie wbrew przepisom granicy RP we współdziałaniu z innymi osobami", za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.