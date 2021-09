Przemoc w szkołach można zgłaszać anonimowo. Ważne dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Jest aplikacja RESQL Tomasz Dereszyński

Aplikacja RESQL umożliwia anonimowe zgłoszenia incydentów przemocy przez ucznia, dzięki czemu zgłoszenie trafia bezpośrednio do nauczycieli. To narzędzie do walki z przemocą w szkołach zostało opracowane przez grupę psychologów Uniwersytetu SWPS.