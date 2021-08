Przemoc w Afganistanie nie ustaje. Chaos na lotnisku w Kabulu, w innych miastach otworzono ogień do demonstrantów

Od tego czasu trwa ewakuacja pracowników zagranicznych misji dyplomatycznych oraz afgańskich współpracowników struktur zachodnich. Według źródeł na które powołuje się agencja Reutera do tej pory na pokładach samolotów wylatujących z Kabulu, kraj opuściło ponad osiem tysięcy osób.

Według świadków, w wyniku czwartkowych zajść w mieście położonym w północno-wschodnim Afganistanie zginęło co najmniej kilka osób. Nie jest jasne, czy stało się to w efekcie ostrzału, czy paniki i stratowania przez innych uczestników.

Wbrew wcześniejszym zapewnieniom Talibów, dostęp do portu lotniczego dla wszystkich chcących opuścić Afganistan nie jest swobodny, a w całej okolicy panuje całkowity chaos. Bojownicy, którzy założyli na miejscu specjalne posterunki i kontrolują wszystkie drogi dojazdowe do lotniska nie chcą przepuszczać Afgańczyków posiadających dokumenty wyjazdowe i uprawnionych do ewakuacji. Z kolei świadkowie przekazują dziennikarzom, że uzbrojeni mężczyźni strzelali z broni maszynowej w powietrze oraz bili ludzi kolbami karabinów.