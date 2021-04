Przemoc i molestowanie w środowisku aktorskim. Anna Paliga wywołała burzę. Głos zabierają kolejni aktorzy i aktorki, to polskie #metoo Monika Juś

Zobacz galerię (21 zdjęć) O swoich doświadczeniach opowiedzieli m.in. Joanna Koroniewska, Dawid Ogrodnik, Weronika Rosati i Tamara Arciuch. Wstrząsających historii jest więcej Polska Press Zobacz galerię (21 zdjęć)

- Podczas próby uderzył studentkę w twarz tak mocno, że z nosa trysnęła jej krew, do przerażonego partnera scenicznego dziewczyny powiedział „tak to powinieneś grać, ucz się” - to jedna z poruszających relacji, które w ostatnich dniach obiegły internet. Na początku oskarżenia padały pod adresem wykładowców łódzkiej filmówki, ale o podobnych sytuacjach zaczęli mówić także absolwenci innych uczelni artystycznych w Polsce. Znani aktorzy wspominają własne doświadczenia z czasów studiów, na jaw wychodzą szokujące historie i padają kolejna nazwiska.