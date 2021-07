Przełomowa technologia! Gigantyczny laser będzie przyciągał pioruny? To projekt szwajcarskich naukowców

NOWE Antykoncepcja na telefon. Rewolucyjna aplikacja ułatwi Polkom dostęp do pigułek

Aktualnie tylko 35,1 procent Polek ma regularny dostęp do antykoncepcji – wynika z raportu European Contraception Policy Atlas 20201. To najniższy wynik w Europie. Sytuacja ma jednak szanse ulec diametralnej zmianie, ponieważ Prev. -szwedzki start up, udostępnił właśnie aplikację na telefon, której zadaniem jest dobranie pigułki oraz umożliwienie jej dyskretnego dostarczenia na domowy adres. Tym samym Polki mogą już wykupić subskrypcję pigułek antykoncepcyjnych za pośrednictwem aplikacji. Tabletki przepisują i wydają lekarze współpracujący z Prev.