Przełom ws. wypłaty środków z Funduszu Odbudowy? Niemiecki dziennik: Szefowa KE obiecała to Polsce

Fundusz Odbudowy a kryzys na granicy

Dziennik przypomina tu kwestię ochrony granicy polsko-białoruskiej i żądań Warszawy dot. wsparcia jej ochrony. Pisze o groźbach przepuszczania migrantów do Niemiec. „Także Komisja Europejska jest zainteresowana tym, by nie powstał tam nowy szlak migracyjny. Von der Leyen nie potrzebuje teraz nowego sporu o to, gdzie mają trafić uchodźcy. Ale Komisja woli nie uczestniczyć w finansowaniu płotów granicznych” – pisze „Handelsblatt”.

Wypłata Polsce zaliczki z Funduszu Odbudowy miałaby więc na celu – zdaniem gazety – zmotywowanie Polski do samodzielnego kontynuowania misji na granicy, bez wciągania w to Unii Europejskiej. Misję tę określono w tekście jako „wątpliwą z punktu widzenia prawa międzynarodowego”. „Teraz byłby korzystny moment, by dostarczyć Polsce pierwszą transzę w wysokości 4,68 miliarda euro, które zasadniczo jej przysługują” – czytamy.