Przełom ws. RPO. PiS poparło kandydata opozycji

Kluby parlamentarne mają czas, aby do piątku do godz. 16.00 zgłosić swoich Kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich.

W piątek PSL poinformowało, że wystawi kandydaturę prof. Marcina Wiącka.

Poseł Krzysztof Paszyk oświadczył, podczas konferencji prasowej, że Wiącek jest osobą „spoza bieżącego sporu politycznego, niezwiązaną z jakąkolwiek stroną tego sporu politycznego". - Jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, dzisiaj Polacy potrzebują swojego rzecznika, potrzebują urzędu, który będzie kierowany przez osobę bezstronną, niezawisłą, niepodlegającą jakimkolwiek wpływom politycznym – przekonywał.

Poseł KP-PSL zaznaczył, że w interesie wszystkich jest, by RPO został wybrany w trybie przewidzianym przez konstytucję. - My nie szczędziliśmy wysiłków, aby tak się stało, jest na to szansa – mówił.

Wiącek z poparciem PiS

Tego samego dnia wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki niespodziewanie oświadczył, że PiS złożyło podpisy pod kandydaturą Marcina Wiącka na RPO. - Liczymy, że będzie jakiś wiceprzewodniczący, który będzie bardziej, bliższy jeszcze nam nam niż prof. Wiącek. No zobaczymy. W każdym razie złożyliśmy podpisy i na najbliższym posiedzeniu będzie procedowany wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Może wreszcie ta długa, nieudana seria wyborów się zakończy – mówił Terlecki podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie.