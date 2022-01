"Przekroczyliśmy barierę". Minister Niedzielski ujawnił nowe dane o zakażeniach

Szef resortu zdrowia w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN 24 przekazał najnowsze dane dotyczące zakażeń koronawirusem. – Statystyki poniedziałkowe oznaczają 11 400 nowych zakażeń i to są podobne liczby do tych w zeszłym tygodniu – powiedział Adam Niedzielski.

Z informacji przekazanych przez ministra wynika, że ostatniej doby odnotowano więcej zgonów niż przed tygodniem – zmarły 493 osoby z COVID-19.

Odnosząc się do aktualnej sytuacji epidemicznej Niedzielski stwierdził, że jest ona najtrudniejsza, w porównaniu do poprzednich fal. – Mamy ponad 18 tysięcy hospitalizacji. Nigdy nie było sytuacji, żebyśmy z tak wysokiego poziomu mieli do czynienia z namacalnym ryzykiem nowej mutacji – dodał.

Szef MZ podkreślił, że choć obecnie jeszcze nie obserwujemy eskalacji związanej z nowym wariantem koronawirusa omikronem, musimy brać pod uwagę zarówno scenariusze najbardziej czarne, jak i te mniej katastroficzne. Jak miałby wyglądać ten najgorszy?