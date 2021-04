Przedszkola, zerówki i żłobki znowu działają stacjonarnie. Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 25 kwietnia, ale są wyjątki

Dzisiaj weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w czasie epidemii COVID-19. Dotyczy ona między innymi funkcjonowania żłobków i przedszkoli.

Oznacza to, że właśnie przedszkola, żłobki, a także inne formy wychowania przedszkolnego po 3 tygodnia powrócą do stacjonarnego funkcjonowania. Przypomnijmy, że od 29 marca musiały one pracować w zdalnej formie.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało w poprzednim tygodniu, że w związku z otwarciem żłobków i przedszkoli dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci ze żłobków i przedszkoli będzie przysługiwał jedynie do 18 kwietnia. Jednak rodzice uczniów, którzy jeszcze nie ukończyli 8 lat, będą mogli cały czas z niego korzystać.