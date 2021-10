Przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej: nadszedł czas na normalizację polityki monetarnej Łukasz Jankowski

Fot. Marcin Królak

Wśród ekonomistów i polityków cały czas nie milkną komentarze po decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stóp procentowych. Nic dziwnego, bo to pierwszy taki ruch od 9 lat. Do tego bardzo zdecydowany. Wielu ekonomistów oczekiwało zdecydowanych działań Rady, ale prawie nikt nie spodziewał się, że zapadnią one już po początku października. Portalowi polskatimes.pl udało się dotrzeć do informacji z wewnętrznych debat Rady Polityki Pieniężnej.