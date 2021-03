Przedstawiciele centrów handlowych przedstawiają wyniki za zeszły rok. "Jako branża jesteśmy w dramatycznej sytuacji"

Jak informuje Polska Rada Centrów Handlowych, początek 2020 roku w styczniu i lutym przyniósł wzrosty obrotów oraz odwiedzalności w porównaniu do pierwszych dwóch miesięcy 2019 roku. Jednak dobre informacje skończyły się wraz z wprowadzeniem pierwszego lockdownu.

Jak podaje PRCH, miesiącem o najniższych wynikach był kwiecień, w którym centra handlowe działały w mocno ograniczonym zakresie, czego konsekwencją był spadek obrotów o 80 proc. Od maja do września obroty zaczęły się odbudowywać i w sierpniu były niższe zaledwie o 9 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca w 2019 roku. Statystyki zdecydowanie poprawiło grudniowe odbicie- obroty w ostatnim miesiącu roku były o 64 proc. wyższe od średniej miesięcznej z 2020 roku, a w porównaniu rok do roku były jedynie o 17 proc. niższe, centra handlowe funkcjonowały w grudniu ze znaczenie ograniczoną ofertą rozrywkową i gastronomiczną.