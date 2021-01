Przedsiębiorco patrz i płacz. Płace rosną szybciej niż przed pandemią. "Wzrost przeciętnego wynagrodzenia może dziwić"

Jako pierwszy podaje wzrost płacy minimalnej w styczniu 2020 o 350 zł do 2,6 tys zł brutto, czyli o ponad 15 proc. - Nawet jeśli odsetek zatrudnionych w przedsiębiorstwie uzyskujących płacę minimalną był niewielki, to samo administracyjne podniesienie tego wskaźnika spowodowało presję płacową i oczekiwania pracowników co do różnicowania wysokości wynagrodzeń- czytamy.

Jej zdaniem drugim powodem jest "różna sytuacja określonych branż w okresie pandemii". Jak wyjaśnia, oprócz branż, które odczuwają problemy z powodu pandemii, są też takie, które radzą sobie stosunkowo dobrze lub bardzo dobrze. - W tych firmach nadal trwa konkurowanie o pracowników, zarówno wysoko wykwalifikowanych, jak i pracowników szeregowych posiadających określone umiejętności, przede wszystkim techniczne. A jednym z podstawowych elementów pozwalających na zatrudnienie pracownika, który wcześniej pracował w innej firmie jest zaoferowanie wyższego wynagrodzenia- wylicza.