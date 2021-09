Przedłużenie stanu wyjątkowego. Jak zagłosuje PSL?

Stan wyjątkowy w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje od 2 września. Wprowadzony został na 30 dni. Objęte są nim 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim).

We wtorek rząd podjął decyzję o zwróceniu się do Andrzeja Dudy o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Prezydent zadeklarował, że kiedy wniosek taki zostanie do niego skierowany, wystąpi – zgodnie z zapisami konstytucji – do Sejmu o to, aby wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego.

Prawo i Sprawiedliwość uważa, że stan wyjątkowy należy przedłużyć z uwagi na bezpieczeństwo kraju. Koalicja Obywatelska nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie, ale raczej nie poprze wniosku. Głosowanie przeciw przedłużeniu stanu wyjątkowego zadeklarowała Lewica.

Polskatimes.pl zapytała posła Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej, Dariusza Klimczaka o to, jak PSL zagłosuje w sprawie wniosku o przedłużenie stanu wyjątkowego. Poprzednim razem Sejm utrzymał w mocy rozporządzenie prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Koalicja Obywatelska była za uchyleniem rozporządzenia – ale nie udało jej się do tego zebrać bezwzględnej większości. PSL wstrzymało się od głosu.