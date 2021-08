Przed zgrupowaniem piłkarskiej reprezentacji Polski Andrzej Grajewski krytykuje: - Powołania selekcjonera Paulo Sousy to skandal

Jak ocenia pan powołania Paulo Sousy na wrześniowe mecze eliminacyjne?

Dla mnie stagnacja, którą zaproponował selekcjoner, to skandal. Skoro powołał prawie wyłącznie zawodników, którzy nie tak dawno, podczas Euro 2020, zostawili go bez parasola na rzęsistym deszczu, to najwyraźniej nie martwi się o to, co będzie robił po 1 stycznia 2022. Może ma już inną pracę, może nie zwykł dbać o przyszłość; to zresztą jego sprawa. Ubolewam natomiast, że nie dba o jakość tak mocno przecież poturbowanej ostatnio reprezentacji Polski. Gołym okiem widać, że w naszej drużynie potrzebna jest świeża i lepsza niż ostatnio krew, a nie tylko piłkarze wielokrotnie już przegrani.

W kadrze znaleźli się młody Nicola Zalewski, jest Adam Buksa, do łask wrócił też nieobecny na Euro Sebastian Szymański.

Pierwsze nazwisko to dowód, że reprezentacja Polski nadal jest traktowana jak prywatny folwark pana Bońka, a nie dobro narodowe. Jeszcze jako szef PZPN Zbyszek rozmawiał z władzami AS Roma o ewentualnej pracy dla tego klubu po wygaśnięciu kadencji prezesa. A teraz, nagle i niespodziewanie, w reprezentacji na bardzo ważne mecze pojawia się zawodnik rzymskiego klubu, który w pierwszym zespole do momentu powołania rozegrał 24 minuty. Przecież to niepoważne. A nawet kpina. Z kibiców, ale przede wszystkim z reprezentacji Polski. Przecież nawet jeśli to niezwykle utalentowany chłopak, to jest melodią przyszłości. Tymczasem nasz zespół potrzebuje nowych bodźców na wczoraj.