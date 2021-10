Przed tragedią na planie filmu „Rust” była zabawa z pistoletami? Taką informację podał portal branżowy The Wrap Wojciech Rogacin

Ku czci postrzelonej śmiertelnie operatorki Haluny Hutchins wielu ludzi zapala świece AP/Associated Press/East News

Kilka godzin przed tragedią na planie filmu „Rust” członkowie ekipy filmowej mieli bawić się bronią strzelając do puszek - donosi amerykański portal The Wrap. Później z jednego z tych pistoletów Alec Baldwin miał strzelić do operatorki Halyny Hutchins.