Przed startem 9. kolejki PKO Ekstraklasy: Czy trener Skorża dojrzał już do żeglugi także po wzburzonych wodach?? [ANALIZA]

Primus inter pares jest jednak w tym momencie Lech, który w poprzedni piątkowy wieczór - momentami – wręcz demolował Wisłę Kraków w tempie TGV. Poznańska lokomotywa dodatkowo była napędzana w starciu z Białą Gwiazdą paliwem z trybun, jednak doping słusznej liczby kibiców nie od razu przełożył się na rozmach akcji Kolejorza. W pierwszej części oglądaliśmy typowy dla trenera Macieja Skorży (z lat minionych) zespół - zachowawczy, pilnujący przede wszystkim własnego przedpola, z mniejszym procentem posiadania piłki od rywala. Dopiero po zmianie stron, gdy drużyna z Wielkopolski złapała bezczelną pewność siebie przy prowadzeniu dwiema bramkami, był to produkt… nieskorżopodobny. Zupełnie! Efektowny, grający wysokim pressingiem i głównie do przodu; a przede wszystkim taki, któremu piłka nie przeszkadza. I taki, który chciałoby się oglądać jak najczęściej na polskich boiskach, nawet jeśli nie jest się fanem Kolejorza.

PKO BP Ekstraklasa elitarna jest tylko z nazwy. Trudno nie narzekać na poziom, i nie sposób dopatrywać się jakości w każdym z 18 zespołów tych nadmiernie – i nie wiadomo, z jakiego powodu, skoro tendencje w Europie są odwrotne - rozbudowanych przez Zbigniewa Bońka rozgrywek. Na pewno jednak oszczędza kibicom takich „delicji” jak rozegrany w ubiegłą sobotę mecz Bayernu Monachium z Bochum, w którym Bawarczycy grali na zaciągniętym ręcznym hamulcu, a i tak wygrali 7:0. A spokojnie mogli w rozmiarach dwucyfrowych. Bo PKO Ekstraklasa jest znacznie bardziej wyrównana, i przez to zupełnie nieprzewidywalna. Na dziś właśnie to jest największą wartością naszej najwyższej ligi.

Kluczowe pytania w Lechu dotyczą szkoleniowca

Wydaje się zatem, że główne zadanie, które obecnie ma do wykonania trener Lecha, to po prostu nie zepsuć tego, co udało się ostatnio zbudować. Najpierw w spotkaniach z Pogonią i Rakowem, w których Kolejorz pokazał charakter oraz podczas brutalnej dla Wisły demonstracji siły. Zaś kluczowe dla dalszego powodzenia lidera PKO BP Ekstraklasy pytanie brzmi: - Czy tym razem Skorża poradzi sobie z presją? I czy będzie potrafił właściwie reagować na kryzysy, które na dystansie całego sezonu z pewnością się pojawią? Wydaje się bowiem, że o jakość w zespole właściciele poznańskiego klubu i pion sportowy z Bułgarskiej zadbali tak, jak od dawna im się nie zdarzyło. Zresztą szkoleniowiec także dołożył do tego własne pięć groszy, odbudowując Amarala w tempie nieoczekiwanym chyba nawet dla samego zawodnika....