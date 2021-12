Przed nami najbardziej śmiercionośna fala od początku pandemii? Niepokojące wyniki badań

Omikron 35 proc. bardziej zakaźny niż Delta

Wedle badania przeprowadzonego przez Shamana i jego współpracowniczkę Wan Yang, Omikron jest o 35 proc. bardziej zakaźny niż Delta, co stanowi odstępstwo od poprzednich szacunków naukowych, wedle których zakaźność najnowszego wariantu COVID-19 jest 2 do 5 razy większa niż poprzednich. Według amerykańskich uczonych, większość mieszkańców RPA była zakażona SARS-CoV-2 przed falą wariantu Omikron, co oznacza, że jego szybkie rozprzestrzenianie się było raczej spowodowane zdolnością tego wariantu do niszczenia odporności nabytej w drodze wcześniejszego zakażenia lub szczepienia.

Z kolei naukowcy z konsorcjum modelowania COVID-19 działającego przy Uniwersytecie Teksasu w Austin opracowali 18 różnych scenariuszy możliwego wpływu Omikrona na Stany Zjednoczone. Najgorszy z nich zakłada, że Omikron nie jest bardziej zakaźny niż Delta, ale może częściej powodować ciężkie zachorowanie. W połączeniu z niskim wskaźnikiem przyjmowania dawek przypominających, ten najgorszy scenariusz przewiduje, że liczba przypadków osiągnęłaby szczyt na początku lutego 2022 roku, powodując 342 tys. zgonów w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku, co stanowi 20-procentowy wzrost w porównaniu do stanu epidemii COVID-19 w 2021 roku. W najbardziej optymistycznym przypadku, Omikron mógłby spowodować o 50 proc. mniej śmierci niż przez cały 2021 rok.