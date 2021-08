Przed nami 1 września, czyli nowy rok szkolny czas zacząć

Przed nimi ważny dzień. Nie spotykali się z kolegami i nauczycielami przez dwa miesiące wakacji, w zeszłym roku też widywali się rzadko, a jeśli już to przez kamerki zamontowane w komputerach. Jaką szkołę chcieliby zastać? Czego im najbardziej brakowało podczas nauczania zdalnego? Cieszą się ze spotkania z rówieśnikami?

Karolina, 17 lat, II klasa liceum: „Nauka zdalna miała swoje plusy, ale też miała dużo minusów. Plusem nauki zdalnej jest fakt, że nie musiałam wcześnie wstawać, żeby wyszykować się do szkoły, nie musiałam zastanawiać się, co na siebie włożyć. Nauczyłam się lepiej organizować swój czas wolny oraz zmieniłam swoje nastawienie do wielu rzeczy. Nauczyłam się przebywać sama w swoim towarzystwie i czerpać z tego jak najwięcej. Jednak, moim zdaniem, nauka zdalna miała dużo więcej minusów. Podczas jej trwania brakował mi kontaktu z ludźmi. Mój pokój, do którego zawsze lubiłam wracać, stał się dla mnie przytłaczający, ponieważ spędzałam w nim całe dni. Cały czas brakowało mi bezpośredniego kontaktu ze znajomymi, możliwości wyjścia na świeże powietrze, do biblioteki, kina. Gdy w maju ogłoszono powrót do szkół bardzo się ucieszyłam, pomimo że zastanawiałam się, jak będzie wyglądała nauka stacjonarna po tak długiej przerwie, czy nauczyciele będą sprawdzać naszą wiedzę i zasypią nas testami i sprawdzianami, czy ze znajomi nadal będziemy mieli, o czym rozmawiać. Z takimi obawami wróciłam do szkoły, ale na szczęście moje obawy okazały się tylko obawami. Jakie są moje obawy przed nadchodzącym rokiem szkolnym? Ogłoszenie kolejnej fali epidemii, wprowadzenie na nowo ograniczeń i nauki zdalnej. Mam jednak nadzieję, że już nie dojdzie do całkowitego lockdown'u.”

To już pewne - 1 września dzieciaki normalnie wracają do szkół. Minister edukacji Przemysław Czarnek popisał dwa rozporządzenia: obydwa regulują działanie polskiego szkolnictwa w trakcie trwającego wciąż stanu epidemii. Ale też eksperci nie mają wątpliwości, że przed nami czwarta fala pandemii.

- Do 32 tys. miejsc z różnych ośrodków Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w całym kraju, wyjadą transporty środków dezynfekcyjnych, masek, maseczek, różnego rodzaju środków ochrony fizycznej i przede wszystkim wszystkie środki, które zostały zapotrzebowane przez szkoły w proporcji do liczby uczniów, nauczycieli – mówił w środę premier Mateusz Morawiecki podczas briefingu w składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie.

Podkreślił też, że rząd chce, żeby szkoła wyglądała tak jak półtora roku temu.

- Ta czwarta fala różni się od poprzednich przede wszystkim tym, że mamy już szczepienia. Wykorzystajmy tę tarczę, również po to, aby dzieci, które wracają z wakacji również były bezpieczne – zaznaczył premier.

I tłumaczył, że aby powrócić do znanej nam normalności, wszyscy muszą trzymać się zasad epidemicznych – dezynfekcji oraz dystansu.