Przed meczem Polska – Anglia, ku pokrzepieniu serc. Górski miał Lubańskiego, który był niczym dziś Lewandowski [FELIETON]

Oczywiście, serce dominuje tylko chwilami, a kiedy wraca rozsądek to podpowiada, że nie ma najmniejszych szans na wymarzone rozstrzygnięcie. Klasa Anglików jest przecież niepodważalna, to półfinaliści ostatniego mundialu i finaliści niedawnego Euro, mocni w każdej formacji, świetnie poukładani przez Garetha Southgate’a, gotowi do rozjechania niedokończonej i niegotowej do równorzędnej rywalizacji z przeciwnikiem z tej półki drużyny Paulo Sousy niczym walec.

W zasadzie to my nie mamy w tym momencie zespołu, nasza gra obronna od początku kadencji obecnego selekcjonera istnieje tylko teoretycznie, co potrafili wykorzystać niżej klasyfikowani Słowacy, a użytek zrobili nawet słabiutcy Sanmaryńczycy. Na logikę zatem niewiadomą stanowi nie końcowy rezultat tylko rozmiary spodziewanej porażki. Czy bowiem od meczu z Albanią, koszmarnego w wykonaniu Biało-Czerwonych, ale efektownie wygranego, można było poprawić niefunkcjonujący mechanizm? Pytanie jest oczywiście retoryczne… Już nawet nie wiem, czy Sousa z takimi oporami uczy się prowadzenia drużyny narodowej, czy może Zbigniew Boniek zakpił z nas wszystkich zatrudniając szkoleniowca – kolejnego po Jerzym Brzęczku – którego nigdy angażować nie powinien do reprezentacji…