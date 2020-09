Prywatne ambicje poszczególnych osób nie mogą wygrywać z bezpieczeństwem Polski - mówi Łukasz Schreiber z PiS. Zbigniew Ziobro poza rządem?

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber opisując relacje w Zjednoczonej Prawicy mówił w poniedziałek rano w "Sednie sprawy" w Radiu Plus, że rządząca prawica jest w stanie separacji.

- Jesteśmy w stanie separacji, to może pójść w jedną albo druga stronę. Z separacji jest jednak trochę bliżej do rozwodu. Jakiś czas na refleksję jeszcze jest, czy nastąpi i w jakim stopniu to się przekonamy. Jeżeli ktoś chce się stawiać w takiej wygodnej dla siebie pozycji jako ugrupowanie, które korzysta z udziału w rządach, korzysta z list PiS w wyborach, a niektórzy zachowują się jakby to było całkiem autonomiczne.

Jego zdaniem PiS nie może się zgodzić na szantaż czy prywatne ambicje poszczególnych osób. Widzi też możliwość działania rządu mniejszościowego.

- Albo jesteśmy w stanie Polakom zapewnić stabilny rząd i jest większość do podejmowania nie tylko łatwych decyzji, albo ktoś wyżej stawia swoje ambicje, uważa, że w każdej sprawie będzie dokonywał prób szantażu, wówczas jaki sens ma taki rząd skoro i tak działa jak rząd mniejszościowy? Skoro i tak do każdej ustawy trzeba szukać i dobierać jakąś większość to może równie dobrze sobie wyobrazić rząd mniejszościowy i to jest pytanie do naszych partnerów. Prywatne ambicje poszczególnych osób nie mogą wygrywać z bezpieczeństwem Polski - ocenił Łukasz Schreiber.