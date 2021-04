Prymas kardynał Stefan Wyszyński. Powołany do świętości

Kardynał Kazimierz Nycz poinformował w piątek o decyzji papieża Franciszka, dotyczącej beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Arcybiskup Metropolita Warszawski nie ukrywał radości, bo też starania o wyniesienie prymasa na ołtarze toczyły się od dawna; a rozpoczęły się faktycznie w maju 1989 roku. Jak mówiła mi swego czasu publicystka Ewa K. Czaczkowska, autorka książki „Kardynał Wyszyński”, beatyfikacja to żmudny proces, czasem trwa nawet kilkaset lat. W przypadku kardynała Wyszyńskiego ułatwieniem nie było z pewnością to, że żył w czasach trudnych i trudne musiał podejmować decyzje. To właśnie kardynał Kazimierz Nycz starał się ów proces przyspieszyć. Prymas Tysiąclecia zostanie wyniesiony na ołtarze 12 września, a wraz z nim, tego samego dnia nastąpi też beatyfikacja siostry Róży Marii Czackiej, hrabianki, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. To jej de facto zawdzięczamy ośrodek w Laskach pod Warszawą.

Działalność w Laskach

Drogi Stefana Wyszyńskiego i Róży Marii Czackiej przetną się wielokrotnie. Po raz pierwszy w czasie II wojny światowej. W 1942 roku Stefan Wyszyński jest kapelanem Zakładu dla Niewidomych w Laskach, pod Warszawą. Prowadzi wykłady społeczne dla inteligencji, a także działalność konspiracyjną. Napisze: „W ciągu mojej pracy w Laskach wśród dziatwy ociemniałej, podtrzymywałem na duchu strwożonych sytuacją przyfrontowego życia głównie modlitwą do Matki Bożej. Rzecz znamienna – chociaż Zakład przechodził przez bardzo ciężkie chwile obstrzału artyleryjskiego, pacyfikacji Kampinosu itp. nigdy nie byliśmy zmuszeni do odłożenia wieczornego różańca.”

Siostra Róża Maria Czacka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w 1944 roku zdecydowała, że całe zgromadzenie przystąpi do Powstania Warszawskiego. To w Laskach organizowano szpitale polowe dla rannych powstańców, przechowywano i dostarczano broń, zaopatrywano w prowiant. Laski były też miejscem kontaktów i informacji.

Stefan Wyszyński w tym czasie jest w Laskach kapelanem szpitala powstańczego; zostaje też kapelanem AK okręgu wojskowego Żoliborz. Nosi pseudonim „Radwan III”. Kontakt z ludzkim cierpieniem jest dla niego ogromną lekcją. Napisze potem: „Szacunku dla człowieka nabywa się nie wtedy, gdy widzi się go w pozycji bohaterskiej, ale gdy widzi się człowieka w udręce”.

Róża Maria Czacka umrze w opinii świętości 15 maja 1961 roku. Zostanie pochowana w Laskach. To kardynał Stefan Wyszyński będzie przewodniczył uroczystościom pogrzebowym. Jemu zostanie jeszcze 20 lat życia.

Początki

Jest sobota 3 sierpnia 1901 roku. We wsi Zuzele na pograniczu Podlasia i Mazowsza, jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanisława i Julianny Wyszyńskich, rodzi się przyszły prymas Stefan Wyszyński. O miejscu urodzenia napisze: „Pamiętam do dziś dnia ludzi prostych, których obserwowałem jako chłopiec. Zdumiewająca była ich spokojna, ufna wiara. Tego nie można nazwać żadną miarą niewiedzą religijną, bo z tym się łączy patrzenie w głąb, niemal jakieś mistyczne obcowanie. Ci ludzie widzą to, w co wierzą”.

W 1910 roku Wyszyńscy przeprowadzą się do Andrzejewa, wsi położonej nad rzeką Brok Mały, na szlaku łączącym Łomżę i Pułtusk z Podlasiem. W tym samym roku Stefan Wyszyński straci matkę. Kobieta mając zaledwie 33 lata umrze przy porodzie kolejnego dziecka. Przyszły prymas będzie wspominał: „Matka moja umierała prawie miesiąc. My – dzieci – siedząc w szkole, z lękiem nadsłuchiwaliśmy, czy nie biją dzwony kościelne. Dla nas byłby to znak, że matka już nie żyje. Kiedyś po powrocie ze szkoły stanęliśmy wszyscy przy jej łóżku, a matka zwróciła się do mnie słowami: „Stefan, ubieraj się”. Ponieważ była jesień, koniec października, zrozumiałem, że mam gdzieś iść. Włożyłem palto. Spojrzała na mnie i powiedziała: „Ubieraj się, ale nie tak, inaczej się ubieraj”. Zwróciłem na Ojca pytające oczy. Odpowiedział mi: „Później ci to wyjaśnię…”.

Matka kardynała Wyszyńskiego spocznie na cmentarzu parafialnym w Andrzejewie. W kolejnych latach Stefan Wyszyński trafi do Warszawy, do gimnazjum im. Wojciecha Górskiego, następnie do gimnazjum męskiego im. Piotra Skargi w Łomży, w końcu do liceum Piusa X we Włocławku. Tu, po maturze, wstąpi do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.