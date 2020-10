Protesty ws. wyroku TK. Politycy i adwokaci zapowiadają obronę demonstrantów

Szef partii podkreślił, że politycy Koalicji Obywatelskiej „będą w każdym miejscu, w którym łamane są prawa człowieka, w którym łamane jest podstawowe prawo do swobody wypowiedzi”. - Użyjemy naszych immunitetów, użyjemy naszych parlamentarnych praw do tego, by zawsze stać po stanie osób, które walczą o swoje prawa – mówił.

Zaapelował przy tym, aby protesty przebiegały w sposób pokojowy i aby ich uczestnicy nie dali się sprowokować. - Zwłaszcza, że może się okazać, że te bojówki, do których wzywał Jarosław Kaczyński w swoim orędziu, mogą właśnie do czegoś takiego dążyć – mówił Budka.