Protesty w Helsinkach. Demonstrujący domagają się zniesienia obostrzeń oraz obniżki cen paliw

W sobotę w południe przed gmachem parlamentu rozpoczął się drugi dzień demonstracji.

W piątek – według różnych źródeł – zebrało się od 700 do 2 tys. osób, a sznur pojazdów liczył od 100 do 150 aut. Policja zaczęła odholowywać pojazdy przed północą. Służbom udało się przywrócić przejezdność Alei Marszałka Mannerheima - głównej ulicy Helsinek, dopiero w sobotę nad ranem, a działania utrudniały opór protestujących oraz obfite opady śniegu (w ciągu ostatniej doby spadło dodatkowe ok. 20-30 cm śniegu). W jednym z holowników przebito oponę – przekazała policja.