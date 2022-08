Protesty nie sparaliżowały pracy urzędów skarbowych

A wszystko dlatego, że nie sprawdziły się zapowiedzi paraliżu urzędów podatkowych przez niezadowolonych pracowników skarbówki.

Wczoraj do urzędów skarbowych nie przyszło zaledwie 150 osób z ponad 40 tys. zatrudnionych. W ramach protestu wzięli wczoraj urlopy na żądanie.

- Dlaczego mielibyśmy utrudniać podatnikom życie - mówi Tadeusz Dalecki, naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach. Na Pomorzu tylko niektóre urzędy zdecydowały się na łagodną formę protestu. W Elblągu oflagowano budynek, a protestujący założyli plakietki z napisem "akcja ostrzegawcza".

Spokojnie było także w Wielkopolsce. Pracownicy urzędów popierają protest, ale petenci są obsługiwani normalnie. W Koninie nie ma nawet problemu z kolejkami, gdyż zostało uruchomionych pięć dodatkowych stanowisk do przyjmowania PIT-ów. W całym regionie tylko dwa urzędy włączyły się aktywniej w protest. Chodzi o I US w Poznaniu, gdzie pracownicy zamierzają dziś wziąć urlopy na żądanie. We wtorek akcje protestacyjną podejmie również ponad 50 proc. urzędników w Jarocinie.