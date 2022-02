Protesty AgroUnii. Robert Telus: „Powinni demonstrować w Brukseli”

Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, zapowiadając demonstracje, domagał się spotkania z premierem. Zdaniem Kołodziejczaka, rolnicy zmuszeni są do wyjścia na drogi, bo „polski rząd nie radzi sobie z obecną sytuacją”. Mieszkańcy miast, jak mówił szef AgroUnii, „będą musieli płacić horrendalne sumy za żywność”, spowodowane m.in. inflacją i spadkiem produkcji żywności, rosnącymi cenami nawozów czy niepewnością związaną z tzw. Zielonym Ładem.

W rozmowie z polskatimes.pl poseł Robert Telus, przyznał, że sytuacja jest trudna. – Trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli chodzi np. o niektóre rynki, jak rynek wieprzowiny, to jest on trudny. Są rynki lepsze jak np. bardzo dobry rynek zboża i rynek wołowiny, także rynek drobiu nie jest zły. To wszystko zależy więc od rynku – tłumaczył.

Robert Telus zwrócił jednak uwagę, że największym problemem w tym momencie jest cena nawozów. Poseł PiS wyjaśnił, że dotyczy to nie tylko Polski, ale całej Europy, ze względu na ceny gazu. – Mało tego – na tę chwilę w Polsce są najtańsze ceny nawozów. Tak naprawdę to polityka Unii Europejskiej doprowadziła do tego, że jedynym decydentem o cenie gazu w Europie jest Putin i Rosja – mówił.