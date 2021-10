Protestujący medycy wysłali list do prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego. "Protest nie był polityczny. Próbowaliśmy się dogadać"

W poniedziałek w ramach XVII Forum Rynku Zdrowia Krystyna Ptok, szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, poinformowała, że w związku z tym, że premier Mateusz Morawiecki w piątek nie przyjął zaproszenia medyków, ci napisali list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- Problemy trzeba rozwiązać tu i teraz, dlatego liczymy, że premier Morawiecki i prezes Kaczyński włączą się do rozmów- mówiła. - Chcemy rozmawiać z tym rządem o problemach, które są w życiu nas wszystkich, ponieważ każdy z nas jest pacjentem- mówiła.

Jak tłumaczyła, minister zdrowia Adam Niedzielski "zlekceważył" protestujących. - Nie tak się rozmawia. Dlatego apelujemy o włącznie się do rozmów- przyznała.

Jednocześnie Ptok podkreśliła, że "protest nie jest polityczny". - Jeśli prezes Kaczyński się do nas nie odezwie, to uważamy, że powinniśmy iść o krok dalej i zacząć rozmawiać z tymi, którzy oferowali nam pomoc ale nie chcieliśmy być uwikłani w sytuację, że to jest polityka i próba podważenia wiarygodności PiS- wyliczała i dodała, że dlatego protestujący "byli ostrożni".