Protest uczniowski: Co z przejściem szkół na naukę zdalną? Rząd nie widzi takiej konieczności, uczniowie się buntują

Zachęcają przy tym swoich rówieśników, aby w poniedziałek nie szli do szkoły, a jeśli muszą do niej iść, to w ramach protestu mogą ubrać się na czarno.

Dr Grzesiowski: To nieprawda, że w szkołach nie ma zakażeń

Do sprawy odniósł się w Onecie immunolog i prezes Fundacji "Instytut Profilaktyki Zakażeń" dr Paweł Grzesiowski. - Jeśli rząd powiedziałby: „Nie możemy zrealizować nauczania on-line, ponieważ nie ma takich warunków”, to ja bym taką argumentację przyjął. Inne osoby też by ją zrozumiały. Ale jeżeli mówimy publicznie, że szkoły mogą być otwarte, bo nie ma w nich zakażeń, to jest to zwyczajnie nieprawda – podkreślił specjalista, komentując sobotnie wystąpienie premiera i ministra zdrowia.

Ekspert zaznaczył, że obserwowany ostatnio w Polsce skok wykrytych przypadków zakażenia koronawirusem jest „idealnie czasowo skorelowany z uruchomieniem szkół”. - Nastąpił on mniej więcej ok. trzy tygodnie po otwarciu placówek. To tyle, ile wirus potrzebuje, aby wywołać tzw. drugą generację zakażeń, czyli dziecko lub nauczyciel, którzy zakazili się w szkole, przenoszą zakażenie na swoją rodzinę – zwrócił uwagę immunolog.