Protest służby zdrowia. Niedzielski zaprasza do rozmów i powołuje nowego wiceministra

Bromber: Chcemy odbudować zaufanie środowiska medycznego

Nowo wybrany wiceminister podkreślił, że ochrona zdrowia to obszar, w którym „duże emocje były zawsze”. - Tym emocjom towarzyszył brak zaufania. Chcemy to zaufanie odbudować. Jesteśmy otwarci na dialog, na rozmowę z każdym – zapewaniał.

Dodał, że wśród protestujących mówi się o „brakach kadrowych, że ograniczone zasoby ludzkie determinują te problemy, z którymi się mierzymy”. - Były i będą podejmowane działania w kierunku zwiększenia miejsc na kierunkach lekarskich – wskazał. - Mamy świadomość, że pieniądze w ochronie zdrowia są bardzo ważne, ale nie można sprowadzać tego dyskursu tylko do pieniędzy – mówił.