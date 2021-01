Protest sędziów w geście solidarności z Beatą Morawiec, Igorem Tuleyą i Pawłem Juszczyszynem. "Zbigniew Ziobro nie oferuje Polakom nic"

„18 stycznia (poniedziałek) będzie pierwszym dniem akcji protestacyjnej sędziów. Sędziowie żądają przywrócenia do pracy zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną: Igora Tuleyi – zawieszonych od 2 miesiący, Beaty Morawiec – zawieszona od trzech miesięcy, Pawła Juszczyszyna – zawieszonego od roku” – czytamy na stronie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

W całej Polsce sędziowie dołączają się do akcji i w poniedziałek wstrzymywali się od wydawania orzeczeń. W ramach akcji rozwieszone zostały także plakaty i bannery na polski ulicach.

„Zwróciliśmy się do wszystkich sędziów o powstrzymywanie się od wyznaczania rozpraw w tym dniu i każdym kolejnym 18. dniu miesiąca” – powiedział rzecznik prasowy Iustitii Bartłomiej Przymusiński. „Akcja ma z założenia charakter akcji narastającej, gdyż jeśli ktoś nie mógł jeszcze w styczniu odwołać rozpraw, to już w lutym, marcu itd. Ich po prostu nie wyznaczy. Chodzi o to, aby na tej formie protestu nie ucierpieli obywatele” – podkreślił.