Protest samorządowców w sprawie weta budżetu Unii Europejskiej. O godzinie 17 w wielu polskich miastach zgasło światło

Głos w sprawie protestu zabrał także prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który razem z rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości Radosławem Fogielem był gościem "Gościa Wydarzeń" Polsatu News.

- To symboliczne zgaszenie świateł, by pokazać do czego prowadzi polityka Zjednoczonej Prawicy pozbawiająca samorządy środków, a jednocześnie zwiększając zadania - powiedział Jaśkowiak - Nie jesteśmy klakierami premiera czy rządu, ale zostaliśmy wybrani przez mieszkańców, by reprezentować ich interesy. Jeśli działania rządu szkodzą interesom naszych mieszkańców, to będziemy to krytykować - dodał.

Prezydent Poznania zwrócił także uwagę, że przez działania rządu "część samorządowców będzie musiała podejmować drastyczne środki, jak chociażby wyłączenie prądu w nocy, co będzie miało wpływ na bezpieczeństwo".

Natomiast rzecznik PiS Radosław Fogiel zwrócił uwagę, że finanse samorządów rosną. Przytoczył, że wpływy z PIT w 2015 roku wynosiły ponad 847 mln zł, a w 2019 r. już 1,22 mld zł. - Jeżeli doliczymy większe wpływy z CIT, to Poznań ma o ponad 400 mln zł więcej - powiedział na antenie Polsatu News.