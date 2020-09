Protest rolników w Warszawie przeciwko Piątce dla zwierząt. „Niedługo będzie ostro”

Demonstranci mają ze sobą polskie flagi i transparenty z napisami: „Nie zabijajcie polskiej wsi”, „Nie damy zniszczyć swojej pracy", "Chcemy tylko spokojnie żyć”, czy „Chcemy rozwijać polską wieś”. Przyniesiono też trumnę z napisem: „Hodowle polskie idą do piachu”.

Szef AGROunii Michał Kołodziejczak w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, zapowiedział, że środowy protest będzie spokojny. Podkreślił jednak, że rolnicy są gotowi na wszystko. - Niedługo będzie ostro i to jest zapowiedź tego, co niedługo może być tutaj w stolicy, w Warszawie, bo nie damy zabrać nam tego wszystkiego, co sobie przez lata wypracowaliśmy. Będziemy dzisiaj spokojnie manifestować, ale musicie wiedzieć, że jesteśmy gotowi na wszystko – stwierdził.