Protest rolników w Warszawie. Kilkadziesiąt traktorów i rozsypana kapusta. Interweniowała policja

W sobotę ok. godz. 5 rano w Warszawie pojawiło się kilkanaście traktorów, które zablokowały skrzyżowanie ulic Kasprzaka i Płockiej. Na ulicy została m.in. rozrzucona kapusta. Policja pojawiła się na miejscu, by zabezpieczyć protest.

Dlaczego rolnicy protestują?

- Dzisiaj jest łatwo mówić o "piątce dla zwierząt", która wcale nie jest jedynym problemem. Nikt nie mówi, ze wygraliśmy, bo nie ma deklaracji, że ta piątka nie wróci. Słyszymy zapowiedzi pana Terleckiego, który mówi, że Ministerstwo Rolnictwa nad nową "piątką" pracuje - mówił Kołodziejczak przed protestem.

- Domagamy się tego, aby rząd poprawił swoje błędy. Trzeba wypłacić ludziom odszkodowania, zamrozić spłaty kredytów. Handel jest zamknięty, nasza żywność nie jest sprzedawana. Niech rząd weźmie odpowiedzialność za wszystkich - powiedział w RMF FM.

Kilka dni temu, podczas transmisji live na Facebooku, Michał Kołodziejczak zapowiedział, że jeśli rolnicy przyjadą do Ministerstwa Rolnictwa to tylko po to, by rozsypać pod nim gnój.