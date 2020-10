Protest rolników w Warszawie. "Jeżeli Kaczyński nie ustąpi, to naród go wymieni"

Dodał, że rząd upierając się przy nowelizacji przepisów o ochronie zwierząt "doprowadzi do rewolucji, która go zmiecie". - Jeżeli Kaczyński nie ustąpi, to naród go wymieni. Naród ma najwyższą władzę – powiedział.

"Dotrzemy do każdego posła i senatora"

Jak przekazał, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski, dalsze kroki rolników uzależnione będą od tego jak we wtorek postąpi Senat. - Jeżeli się okaże, że izba wyższa polskiego parlamentu również podniesie swoją rękę na polskich chłopów, na polskich rolników, to w najbliższym czasie Polska zostanie sparaliżowana. Dotrzemy do każdego posła, dotrzemy do każdego senatora, zablokujemy wszystkie drogi dojazdowe do Warszawy. Ponad 100 miejsc w Polsce zostało już zablokowanych, wizyty u posłów, wizyty u senatorów, więc wprawę już mamy i my naprawdę się nie cofniemy – mówił.