Protest rolników RELACJA NA ŻYWO 13.10. Warszawa: Demonstracja przeciw "piątce dla zwierząt". Rolnicy dotarli pod Sejm

•13:39 Głos zabrał Krzysztof Bosak

Dziękuję za to, że jesteście tutaj licznie. Pamiętajcie, że żeby przyszedł sukces, żeby rząd ustąpił przed niesprawiedliwymi prawami, które chce na was nałożyć, nasz opór musi być stały, konsekwentny, głośny i widoczny. Być może jeśli media będą pomijały ten protest i łamanie praw obywatelskich, podzielenie zgromadzenia na części i niedopuszczenie wszystkich pod Sejm to łamanie prawa do zgromadzeń.